Corona: antilichamen na jaar nog actief

Mensen die vorig jaar Corona hebben gehad, zijn nu nog steeds beschermd tegen de ziekte. De antilichamen in hun lijf zijn na een jaar nog actief. Maar ze beginnen wel snel af te nemen. Toch blijft een eerdere besmetting met Corona beschermen, bij sommige mensen is na een jaar weer een toename van antilichamen te zien.

Die boost is waarschijnlijk het gevolg van een vaccinatie of een herbesmetting, melden onderzoekers die een jaar lang 12.000 patiënten volgden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Maar ook mensen die slechts één keer Corona kregen en nog geen vaccin ontvingen zijn door hun ziekte vorig jaar beter beschermd dan de rest van de bevolking. Als ze weer ziek worden, dan verloopt het ziektebeeld minder heftig en neemt de hoeveelheid antilichamen dus weer snel toe.