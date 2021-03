Corona-afval doodt dieren

De mondmaskers en handschoenen die ons moeten beschermen, zijn juist gevaarlijk voor de dieren om ons heen. Overal ter wereld, op het land en in het water, raken dieren verstrikt of krijgen ze corona-afval in hun maag, waarschuwen Leidse wetenschappers. Ze vragen hulp van iedereen om de gevolgen beter in kaart te brengen.

Biologen van Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden willen achterhalen hoe vaak en waar interacties tussen corona-afval en dieren voorkomen. Ze verzamelden al observaties van Brazilië tot Maleisië, van sociale media tot lokale kranten en internationale nieuwswebsites. Een vos in Engeland, vogels in Canada, egels, meeuwen, krabben, en vleermuizen – allerlei dieren, overal, raken verstrikt in mondkapjes, zo bleek.

Maar de biologen willen ook van Nederlanders horen. Voor dat doel is de website covidlitter.com opgezet. De Leidse wetenschappers hopen dat mensen dankzij dit overzicht zich meer bewust worden van het gevaar van de mondkapjes en handschoentjes in de natuur. Ze roepen daarnaast iedereen op om herbruikbare mondkapjes te gebruiken.