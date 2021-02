Corona: 87.000 wetenschappelijke studies afgerond

Als er een wereldrecord wetenschap zou bestaan, dan had Corona gewonnen. Het is nu een jaar een pandemie. In de eerste tien maanden daarvan zijn al 87.000 studies naar de ziekte uitgevoerd, afgerond en gepubliceerd. Nog nooit eerder heeft een onderwerp binnen zo’n korte tijd zo’n enorme score opgeleverd.

Opvallend is dat de meeste studies zijn uitgevoerd door teams uit één land en vaak één universiteit. Er is weinig internationale samenwerking. Dat kan te maken hebben met de snelheid waarmee de studies zijn uitgevoerd. Het meest productief waren wetenschappers uit China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De meest uitgevoerde studies zijn naar het ziekteverloop, besmetting, medicijnen en de langetermijn-gevolgen.

De analyse van de hoeveelheid onderzoeken is gedaan door de Zhejiang Universiteit in China.

In april, toen de ziekte net nieuw was, waren al 4.875 studies klaar en gepubliceerd of op preprint. In juli lag dat aantal al op 44.013. In oktober kwam het totaal uit op 87.515. Wellicht zijn we inmiddels al over de honderdduizend. Ter vergelijking: bij het populaire thema nanotechnologie duurde het 19 jaar om van 4.000 naar ongeveer 90.000 publicaties te gaan.

De enorme inspanning is het gevolg van de urgentie. Maar zeker ook van de grote hoeveelheden geld die beschikbaar kwamen om het fenomeen Corona te bestuderen. Maar de onderzoekers van het onderzoek zien ook dat de belangstelling voor Corona alweer tanende is. Zeker nu er werkende vaccins beschikbaar zijn, is het minder hip om je met Corona bezig te houden.