Constant lawaai maakt dement

Mensen die blootstaan aan constant lawaai, bijvoorbeeld van een snelweg, worden veel vaker dement dan mensen die rust aan hun hoofd hebben. Dat zeggen wetenschappers van de Syddansk Universitet in Denemarken na een uitgebreide studie. Niet minder dan 15 procent van alle gevallen van dementie zouden zo te verklaren zijn, zeggen zij.

De onderzoekers onderzochten de gegevens van bijna twee miljoen Denen ouder dan 60 jaar tussen 2004 en 2017. Ongeveer 100.000 van hen leden aan dementie. Voor alle woonadressen heeft het team de blootstelling aan auto- en spoorweglawaai berekend. Daarbij hielden ze zelfs rekening met de vorm van het gebouw en de verdieping.

Gemiddeld moesten de bewoners tien jaar in hetzelfde huis hebben gewoond om te worden beschouwd als permanent blootgesteld aan lawaai. De drempelwaarde was 55 decibel, wat ook de maximumwaarde is die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt aanbevolen voor permanente blootstelling aan lawaai.

Zelf maar een paar meter verder wonen, of enkele verdiepingen hoger, doet het risico van dementie al dalen. Lawaai heeft een nadelig effect op de gezondheid. Het verstoort de slaap en zorgt voor de aanmaak van stresshormonen in het lichaam. Die kunnen de bloedvaten en het immuunsysteem beschadigen en laten ontstekingsprocessen toenemen – allemaal mogelijke voorlopers van latere dementie.

Twintig procent van de Europeanen heeft te maken met constant lawaai van 55 decibel en harder. Het geldt na luchtvervuiling als grootste milieu-risicofactor van ons continent, schrijven de onderzoekers in het British Medical Journal.