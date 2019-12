Composthoop voor menselijke lijken binnenkort geopend

De meeste mensen die overlijden worden gecremeerd of begraven. Daar komt binnenkort een nieuwe mogelijkheid bij: je lichaam laten composteren.

De Amerikaanse staat Washington is de eerste staat die menselijk composteren toestaat. Er komt een nieuwe wet op de lijkbezorging die ingaat op 1 mei. ’s Werelds eerste menselijke composteerder wil nu voorjaar 2021 zijn deuren openen. Het bedrijf zal als eerste ‘natuurlijke organische reductie’ aanbieden. Daarmee wordt bedoeld dat compost wordt gemaakt van menselijke resten, inclusief de botten en tanden.

Het composteren gebeurt in herbruikbare, zeshoekige containers. Het lichaam wordt daarin gelegd, bedekt met houtsnippers alfalfa en hooi. Er wordt gezorgd voor extra zuurstof en warmte, want de bacteriën die zorgen voor het composteren werken het beste bij een temperatuur van rond de 60 graden.

In slechts dertig dagen is het lichaam helemaal vercomposteerd. Er wordt gecontroleerd of er niet nog niet-organisch materiaal te vinden is, zoals pacemakers en vullingen. De meeste medicijnen en antibiotica worden ook afgebroken door de bacteriën.

De composteerder onderzocht het proces samen met wetenschappers. Voor het onderzoek probeerden ze het proces uit op zes lichamen van mensen die zich bij leven hadden opgegeven. Het onderzoek suggereert dat composteren een minder milieu-onvriendelijk is dan crematie en begraven. Dat komt vooral doordat koolstoffen niet in de atmosfeer terechtkomen, maar worden opgeslagen in de compost. Naar schatting wordt met organische reductie één ton CO2 minder uitgestoten ten opzichte van cremeren en begraven. De composteerder meent dat het ook minder restafval oplevert en minder grondwater vervuilt. Het proces spaart veel materiaal uit omdat er geen kisten en graven gemaakt hoeven worden.

De kosten voor deze bijzondere ‘begrafenis’ zijn 5.500 dollar per persoon. Dat is meer dan een standaard-crematie maar minder dan de meeste begrafenissen. Inbegrepen zijn het transport van het lichaam voor mensen die in dezelfde staat wonen, maar mensen uit andere staten of andere landen zijn ook welkom als klant.

Eén mens kan ongeveer dertig kubieke centimeter compost opleveren. Nabestaanden mogen het mee naar huis nemen. Het bedrijf vult ook tuinen met de compost, zodat die ook een herinnering én een voortzetting zijn van het leven.