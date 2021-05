Combinatie Pfizer en AstraZeneca werkt het beste

Een Covid 19 vaccinatie met het middel van AstraZeneca gevolgd door een shot met Pfizer is veilig en zeer effectief. Dat blijkt uit een Spaanse studie. Het aantal antilichamen tegen de ziekte bleek dertig tot veertig keer hoger te zijn na de tweede dosis van het Pfizer-vaccin in vergelijking met een controlegroep die slechts één dosis van AstraZeneca kreeg. Het was zeven keer hoger dan na twee prikken met AstraZeneca.

Deze uitkomst maakt deel uit van de Combivacs-studie van het Spaanse Carlos III Gezondheidsinstituut.

Vanwege een verhoogd risico op trombose na een vaccinatie met AstraZeneca wordt in veel landen voor bepaalde groepen mensen een tweede vaccinatie met een mRNA-vaccin aanbevolen, zoals van Pfizer of van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het onderzoek naar het effect van vaccincombinaties is al enige tijd aan de gang, omdat er aan het begin van het jaar een veel groter tekort aan vaccins was.

In de Spaanse studie meldde slechts 1,7 procent van de deelnemers bijwerkingen, die veelal beperkt bleven tot hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. ‘Dit zijn geen symptomen die als ernstig kunnen worden beschouwd’, zei Magdalena Campins, een van de leiders van de studie. Aan de studie namen 679 vrijwilligers tussen 18 en 59 jaar deel die van AstraZeneca hun eerste vaccinatie kregen. Iets minder dan 450 van hen kregen het Pfizer vaccin als tweede dosis.