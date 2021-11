CO2 uitstoot weer op niveau voor Corona

Door de Coronapandemie is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide door het verbranden van kolen, olie en gas aanzienlijk gedaald. Maar dit jaar zal het bijna weer het niveau van voor de crisis bereiken, zo blijkt uit een nieuwe studie. Als de huidige trends doorzetten, zou er zelfs een nieuw record kunnen zijn in 2022, ongeacht alle beloften inzake klimaatbescherming.

Dit blijkt uit de nieuwe analyse van het onderzoeksnetwerk Global Carbon Project onder leiding van de universiteiten van Exeter in Groot-Brittanniƫ en Stanford in de VS. Eigenlijk zou de totale CO2-uitstoot met 1,4 miljard ton per jaar moeten dalen om tegen 2050 koolstofdioxideneutraal te zijn, zoals veel regeringen willen. In het 2020 was de afname 1,9 miljard ton.

Momenteel praten delegaties uit de hele wereld in Glasgow over een afname van CO2. Deze conferentie, Cop26, wordt gesponsord door twee energiemaatschappijen en een bank. Deze bedrijven hebben beloofd hun uitstoot flink te beperken in de toekomst.

Volgens de berekeningen van het Global Carbon Project gaat de fossiele CO2-uitstoot dit jaar 36,4 miljard ton bedragen. Dat is bijna evenveel als in het pre-pandemische jaar 2019 (36,7 miljard ton volgens de meest recente cijfers). In 2020 was het volume met ongeveer 5,4 procent gedaald als gevolg van de tijdelijke terugval van de industrie, de luchtvaart en ander verkeer. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) spreekt echter van een daling van 5,6 procent.