Cicaden verschijnen op de radar

De Verenigde Staten hebben momenteel te maken met een gigantisch aantal cicaden. Een zwerm is zo groot, dat de radar deze dieren zelfs oppikte. Het gaat om de cicadezwerm die Brood X wordt genoemd. Het gaat om een soort die maar eens in de 17 jaar tevoorschijn komt, maar dan in zulke grote getallen dat ze de hemel kunnen verduisteren.

Schattingen hoeveel cicaden er nu zwermen boven de oostelijke VS lopen in de miljarden. Vooral Brood X is zo’n grote groep, dat het bijna angstaanjagend is. Toch doen de dieren niets, behalve zich voortplanten, zodat over 17 jaar opnieuw een grote groep tevoorschijn kan komen.