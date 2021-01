CIA opent hele UFO archief

De CIA ziet ze al heel lang vliegen. En eindelijk kunnen gewone mensen daarvan meegenieten. De CIA opent haar hele UFO archief, zodat onderzoekers naar hartenlust kunnen grasduinen in de meldingen van vliegende schotels en groene mannetjes. Maar of het de hele waarheid is?

Dat we documenten in kunnen zien die ooit top secret waren, komt door de mensen achter The Black Vault. Deze site heeft door de jaren heen al honderden documenten van de CIA over UFO’s boven tafel weten te krijgen met de Amerikaanse wet Openbaarheid van Bestuur. Nu hebben ze de spionageorganisatie zover dat alle documenten zijn vrijgegeven. Ze zijn via The Black Vault in te zien.

Dit betekent niet dat er onmiddellijk bewijs is voor buitenaards bezoek. Het gaat om enorme hoeveelheden documenten. Sommige moeilijk leesbaar, anderen wat duidelijker. Daaruit komt een beeld naar voren van heel veel meldingen die makkelijk verklaarbaar zijn – vaak is het de CIA zelf. Maar ook van waarnemingen waarvoor de Amerikaanse spionnen geen verklaring kunnen geven.

De mensen van The Black Vault hopen dat enthousiaste onderzoekers de enorme berg informatie gaan doornemen en transcriberen, zodat eindelijk een compleet beeld bestaat van UFO’s boven Amerika. Die de CIA overigens Unidentified Aerial Phenomena (UAPs) noemt.