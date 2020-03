Chloroquine en Remdesivir zijn hoop op snelle oplossing Corona

Wereldwijd werken onderzoekers onder hoge druk aan een medicijn of vaccin tegen Corona. Twee bekende middelen zijn veelbelovend.

De stof Chloroquine stamt al uit de jaren dertig. Het is door Bayer ontwikkeld tegen malaria, dat toen nog in grote delen van de tropische zones voorkwam. Dankzij Chloroquine was er ineens een medicijn tegen deze soms dodelijke ziekte.

Bij de uitbraak van Sars is al gebleken dat Chloroquine een virusonderdrukkende werking heeft, zonder dat het medicijn veel bijwerkingen kent. Tegen malaria gebruiken artsen het nog weinig, omdat er betere middelen zijn tegenwoordig, maar de productie zou snel opgestart kunnen worden om dit geneesmiddel in grote hoeveelheden te produceren.

Verschillende ziekenhuizen en universiteiten doen nu proeven met deze stof. Onder andere aan de KU Leuven.

Experts hebben ook hoge verwachtingen van de stof Remdesivir. Het is oorspronkelijk ontwikkeld tegen Ebola, maar leverde geen goede resultaten op in klinische onderzoeken. Het is ook effectief tegen de ziekteverwekker MERS-CoV, een coronavirus dat in 2012 werd ontdekt en het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom (MERS), een luchtwegaandoening. Nu willen artsen controleren of het actieve ingrediënt mogelijk ook kan worden gebruikt om Covid-19 te behandelen.

Er lopen momenteel vijf proeven – in China en de Verenigde Staten – met de drug. De eerste patiënten hebben al remdesivir ontvangen, waaronder Covid-19-patiënten in de Verenigde Staten aan boord van de Diamond Princess, het cruiseschip dat twee weken in quarantaine was geplaatst vanwege het Coronavirus in de haven van Yokohama in Japan. De eerste resultaten zouden begin april beschikbaar kunnen zijn.