Chinezen zouden succesvol medicijn tegen Corona testen

Chinese onderzoekers zouden met succes een vaccin hebben getest tegen het nieuwe Corona-virus bij apen. Dit valt op te maken uit een publicatie op het wetenschappelijk platform bioRXiv.

Er zijn nu wereldwijd ongeveer zeventig projecten onderweg om een medicijn of een vaccinatie tegen Corona te vinden. Vijf hiervan zijn nu in de klinische proeffase. Maar tot nu toe zijn er nog geen resultaten bij primaten, alleen tests met knaagdieren zoals muizen zijn succesvol geweest.

Het in Peking gevestigde bedrijf Sinovac zou nu voor het eerst resusapen veilig en effectief tegen Sars-CoV-2 hebben beschermd met een vaccin gemaakt van het virus zelf. Het genetisch materiaal van het virus waarmee het vaccin is ontwikkeld, is afkomstig van een patiƫnt in China.

Resusapen behoren net als de mens tot de primaten. Vaak worden ze ingezet bij geneesmiddelenonderzoek voor tests op mensen beginnen. Mens en resusaap komen genetisch voor een zeer groot deel met elkaar overeen. Daarom worden deze dieren vaker ingezet als laatste test voor een medicijn voor mensen.

De Chinezen injecteerden de proefdieren met twee verschillende doses van het vaccin. Drie weken later stelden ze de apen bloot aan het coronavirus. Het beschermende effect was het beste bij de dieren die de hogere vaccinatiedosis kregen. Een infectie laaide kort op, maar zonder verdere gevolgen.

De niet-gevaccineerde apen in een controlegroep kregen een ernstige longontsteking, net als mensen met Corona.