Chinezen: Corona kwam niet van markt in Wuhan

Waar is het Coronavirus op mensen overgesprongen? Genetisch bewijs heeft zo goed als bevestigd dat het virus zijn oorsprong vond in Chinese vleermuizen. En dat het daarna via een ander dier in de mens is terechtgekomen. Maar waar en hoe die infectie voor het eerst gebeurde, is nog niet zeker.

Aanvankelijk meldden de autoriteiten in Wuhan, China, dat de eerste gevallen van het virus opdoken op de lokale groothandelsmarkt voor zeevruchten en andere wilde dieren. Maar na een onderzoek naar de dieren die daar zijn verkocht, hebben de Chinese centra voor ziektebestrijding en -preventie die locatie uitgesloten als de oorsprong van de pandemie.

Er zijn wel ziektegevallen ontstaan op de markt, maar het is daar niet van dieren op mensen overgesprongen. Waarschijnlijk van mens op mens. Monsters van dieren die op de markt waren verzameld, zijn namelijk negatief getest op het Coronavirus. Dat betekent dat de sprong van dier naar mens ergens anders is geweest.

Het is niet vreemd dat de verdenking aanvankelijk op de markt viel. Bijna alle eerste patiënten met Corona waren in december op de markt geweest, die op 1 januari werd gesloten. Bovendien was Sars in 2002 begonnen op een vergelijkbare locatie in Guangdong, China.

‘Patiënt nul’, bij wie de pandemie wellicht is begonnen, zou een 55-jarige man uit Hubei zijn geweest, denken de Chinezen nu. Hij vertoonde al op 17 november symptomen. Deze man heeft waarschijnlijk anderen aangestoken. Een daarvan is waarschijnlijk naar de markt in Wuhan geweest en heeft daar voor een zogenoemd super spreader evenement gezorgd, waarbij tientallen mensen geïnfecteerd raakten.

Het vinden van de eerste infectie is belangrijk omdat het cruciale informatie kan opleveren over de genetische opbouw van het virus en mogelijke mutaties. Dat kan leiden tot een medicijn.