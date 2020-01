Chinees virus afkomstig van slangen

Het Coronavirus dat wereldwijd al tachtig doden heeft veroorzaakt, is waarschijnlijk afkomstig van slangen. De eerste patiënten hebben het opgelopen op een markt waar die dieren als delicatesse worden aangeboden. Dat zeggen twee Chinees-Amerikaanse virologen die de uitbraak bestuderen.

De oorsprong is vastgesteld na bestudering van het genoom van het virus. De genetische opbouw lijkt erg op een virus dat zowel bij vleermuizen als bij bepaalde slangen voorkomt. De slangen hebben het virus waarschijnlijk weer van de vleermuizen gekregen, zo is op basis van de mutatie van het virus te zien.

Slangen zijn een delicatesse in China, waar ze gelden als gezonde winterkost. Op markten zijn vaak levende slangen te koop, of je haalt ze bij een verkoper die de dieren gefrituurd of gebakken verkoopt. Een van die slangen op de markt droeg een coronavirus bij zich dat was gemuteerd en zo via de lucht een mens kon besmetten. Na verdere mutatie kon het virus zich ook van mens naar mens overspringen.

De eerste patiënten waren allemaal medewerkers van een markt in Wuhan. Standhouders daar verkochten vis, gevogelte, kamelen, ezels, vossen, dassen, ratten, egels en reptielen. Door al deze dieren te onderzoeken, is nu de slang aangewezen als meest waarschijnlijke bron van de besmetting.

Dat betekent dat het virus in zowel warm- als koudbloedige omgevingen kan overleven. Dat is nieuw en zorgwekkend, zeggen de virologen van de universiteiten van Alabama en Californië. Ze waarschuwen dat het consumeren van vlees van wilde dieren de kans op een epidemie vergroot.