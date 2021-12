Chinees vaccin werkt totaal niet tegen Omikron

Slecht nieuws voor China en veel landen in Azië. Het vaccin tegen Corona van Sinovac werkt totaal niet tegen Omikron. Het Chinese vaccin slaagt er niet aan om antilichamen aan te maken die deze mutatie van het virus aanvallen. Dat blijkt uit een grote test in Hong Kong.

Volgens de wetenschappers achter deze studie werkt Pfizer ook matig tegen Omikron. Slechts 25 procent van de mensen die met deze stof zijn geïnjecteerd heeft antistoffen tegen de Omikron mutatie. Maar dat is nog altijd meer dan bij Sinovac, waar nul antistoffen zijn aangetroffen.

Sinovac is in China op grote schaal ingezet ter bestrijding van de pandemie. Ook Turkije, Pakistan, Thailand, de Filipijnen, Hongarije en Brazilië gebruiken hoofdzakelijk dit vaccin. In Nederland is het niet in gebruik.

De studie, uitgevoerd door de University of Hong Kong, zal deze landen zorgen baren. Vooral ook omdat blijkt dat het vaccin ook tegen de Beta-mutatie van het virus al slechtere resultaten laat zien dan westerse vaccins. Daarmee zouden veel vaccinatiecampagnes nu bijna nutteloos zijn.

Sinovac gebruikt een dood virus om de menselijke afweer te trainen. Bij Pfizer is sprake van mRNA technologie, die immuniteit oplevert tegen een klein deel van het virus.