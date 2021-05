China voert anderhalve meter in op Mount Everest

Wie op de top van Mount Everest staat, mag dat niet te dicht in de buurt van een ander doen. China voert de anderhalve meter regel in op de hoogste berg ter wereld. Maar misschien komt het al te laat. In het basiskamp aan de Nepalese kant van de berg lijkt een Corona superspread event te zijn geweest.

De Chinezen zijn zelfs van plan om de regels te handhaven. Vlak onder de top gaan Chinese berggidsen touwen spannen om de verschillende klimmers van elkaar te scheiden. De touwen moeten er ook voor zorgen dat niemand de komende tijd de echte top kan bereiken.

Klimmers kunnen alleen een plateau een paar meter lager bereiken. Daar kunnen ze niet met elkaar in aanraking komen. De regels zijn in ieder geval dit klimseizoen van kracht. Dat loopt van nu tot september. Klimmers die toch lekker hutje mutje willen klimmen, moeten dat vanaf de Nepalese kant doen. Maar het is onduidelijk zij wel de top kunnen bereiken.

De meeste mensen die de top bereiken, hebben zuurstofmaskers op en handschoenen aan. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat je boven de 3000 meter veel moeilijker Corona kunt krijgen.