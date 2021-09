China plant gigantisch ruimtestation

China is van plan een enorm ruimtestation te bouwen. Het gaat zonne-energiecentrales, toeristische complexen, onderzoeksfaciliteiten en zelfs mijnbouwmodules voor asteroïden bevatten. De Nationale Wetenschapsraad van China (NSFC) heeft het project in een nieuw vijfjarenplan aangekondigd, en geeft onderzoekers de opdracht on technologieën en technieken te ontwikkelen voor dit station.

Als de Chinezen dit plan daadwerkelijk doorzetten, komt er een ruimtevoertuig van enkele kilometers lang boven onze hoofden te hangen. Het is een aanvulling op de Chinese plannen met de maan.

Voor de bouwwerken zullen lichtgewicht materialen nodig zijn, zodat hele modules met bestaande raketten in een baan om de aarde kunnen worden gebracht. Onderzoekers zullen ook technologie moeten toepassen om assemblage in de omloopbaan mogelijk te maken. Waarom? Volgens de Chinese regering is er een grote behoefte aan megaprojecten in de ruimte waarvoor gigantische ruimtevaartuigen nodig zijn. Te denken valt daarbij aan wetenschappelijk onderzoek buiten de zwaartekracht en het ontginnen van asteroïden.

Het eerste deel van dit project wordt de lancering van een zonne-energiecentrale van ongeveer anderhalve kilometer breed. Dit deel zal elektriciteit naar aarde gaan stralen. Daarom komt er ook een basisstation in China, dat de straal zal opvangen. Dat moet in 2035 klaar zijn aan het elektriciteitsnet te leveren. Tegen 2050 kan de opbrengst oplopen tot een megawatt aan elektriciteit.

China heeft al een eigen ruimtestation, Tiangong 3. Het is onduidelijk of dit deel gaat uitmaken van het nieuwe station. Als dat zo is, dan zal het slechts een klein deel zijn van een heel complex aan modules en onderdelen. Dat gaat natuurlijk veel kosten, maar China heeft aangegeven de noodzakelijke gelden klaar te hebben staan om hun droom in de ruimte te verwezenlijken.