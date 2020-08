China: nieuw virus in Kazachstan. Kazachstan: niet waar

Medische onderzoekers uit China beweren dat in buurland Kazachstan een nieuw virus heerst. Het zou net als Corona vooral de longen aantasten, maar nog dodelijker zijn. De Chinezen noemen het virus een ‘onbekend soort longontsteking’. Volgens recente cijfers van de Chinese staatsmedia zijn er al 1772 sterfgevallen door de ziekte.

De Kazachstaanse gezondheidsdienst meldt echter al sinds de eerste beschuldiging van China uit juli dat er helemaal geen nieuw virus is. Het land heeft te maken met Corona, net als de rest van de wereld. Recent is er wel een flinke piek geweest in het aantal gevallen, van tweeduizend infecties per dag, en de sterfte zou rond de 300 mensen liggen. Het land is in lockdown.

Maar de Chinese staatsmedia hebben zich niets van deze ontkenning aangetrokken en brengen opnieuw berichten de wereld in dat er sprake is van een nieuw virus. Dat zou blijken uit een onverklaarbaar hoog aantal longontstekingen in het buurland. Dat zou een indicatie zijn dat er een onbekende ziekteverwekker bezig is. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft net gezegd dat ze de situatie in Kazachstan nauwgezet in de gaten houden.

De Chinese beschuldiging lijkt geïnspireerd door de kritiek uit de westerse wereld op de uitbraak van Covid-19, bijna een jaar geleden. Het land heeft te lang gewacht met het waarschuwen van internationale gezondheidsdiensten als de WHO. Daardoor heeft het virus om zich heen kunnen grijpen, wat leidde tot een pandemie. Nu probeert China proactief te zijn.