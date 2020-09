China heeft Space Shuttle (maar geen idee hoe hij er uit ziet)

China heeft een Space Shuttle, een ruimtevaartuig dat na een bezoek buiten de dampkring landt op aarde. Prachtig nieuws, vooral voor de Chinezen, maar het levert alleen maar vragen op. Want in een ultrakort bericht van Xhinhua, het Chinese ANP, is maar een heel klein beetje informatie vrijgegeven.

Foto’s zijn daarbij niet geleverd. Alleen het nieuws dat het tuig de ruimte in is geweest en zondag terugkeerde. Of er mensen aan boord waren, hoe groot het ding is, waar de lancering en de landing waren, we weten er niets van. Openheid is geen sterk punt van de Chinezen.

Westerse analisten denken dat het ruimtetuig vergelijkbaar is met de Amerikaanse X-37B, een soort mini Shuttle. Dat toestel is gemaakt om net buiten de dampkring missies te kunnen uitvoeren. Denk aan spionage of het afleveren van wapens op elke plek ter wereld.