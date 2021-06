China gaat tienermeisjes censureren

China gaat alle macht van de staat richten op een fenomeen dat het regime ziet als gevaarlijk: vrouwelijke tieners. Het gaat om fan quan, of fanclubs. De ‘schoon en helder’ campagne is opgezet door de Cyberspace Administration of China (CAC) en zal de komende twee maanden lopen.

De fan quan zijn een hysterisch Chinees fenomeen. Miljoenen volgelingen van een beroemdheid of een merk komen samen om het over hun idool te hebben. Maar soms vormen zich zo online bendes die zich schuldig maken aan grof taalgebruik, chantage en ander agressief gedrag. De grotendeels minderjarige leden vechten niet alleen voor de beroemdheid van hun keuze, maar doneren ook vaak geld aan hem of haar.

De meest uiteenlopende figuren kunnen een fan quan krijgen. Ivanka Trump werd in 2017 een cultfiguur voor Chinese online fanclubs. Fans richten zich niet alleen op hun eigen idool, maar kraken ook actief andere idolen af. Soms door gegevens van andere fans op het internet te zetten met een oproep tot geweld.

De faneconomie in China is enorm. Volgens sommige schattingen is die 100 miljard yuan (13 miljard euro) waard. Uit een ander rapport blijkt dat 36 procent van de fans bereid is om elke maand tussen 15 en 78 dollar uit te geven aan het idool van hun keuze.

De CAC wil een aantal fangroepen sluiten en ontbinden. Vooral die waar tienermeisjes veel geld betalen aan het idool van hun keuze.