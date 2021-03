China en Rusland willen gemeenschappelijk maanstation

Rusland en China willen hun krachten bundelen om een maanstation te bouwen. Beide staten hebben een intentieverklaring ondertekend. Het project moet echter openstaan voor andere landen en internationale partners. Dat heeft het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos in Moskou aangekondigd.

Het station (foto) moet een ‘complex van faciliteiten voor experimenteel onderzoek op het oppervlak en in de baan van de maan’ worden en openstaan voor ‘alle ge├»nteresseerde staten en internationale partners’, aldus Roscosmos.

Maar eerst willen beide landen onderzoek doen waar het station moet komen. Daarbij zouden ook drones kunnen worden gebruikt. Om het project af te trappen wil Rusland samen met China een stappenplan opstellen voor de bouw van het maanstation. Of dit het einde betekent van hun plannen voor een eigen maanstation is niet bekend.

De Russen willen op zijn laatst in 2028 weer mensen op de maan laten lopen. Ze zetten daarbij in op een permanente aanwezigheid van mensen op onze satelliet. De Amerikanen zijn bezig met een nieuw ruimtestation, Artemis Gateway, dat ook kan dienen als pied-à-terre voor uitstapjes naar de maan, met Nederlandse hulp.

Opvallend is de rol van China. Het land is steeds actiever in de ruimte, zo is er een sonde naar Mars. Het land stelt steeds meer geld beschikbaar voor ruimtevaart, momenteel 7,5 miljard euro per jaar. Dat is meer dan Europa, dat gezamenlijk 6,6 miljard ophoest om ESA in de lucht te houden.