China bekijkt mysterieuze kubus op de maan van dichtbij

De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA heeft hun Yutu-2 maankarretje op een gevaarlijke missie gestuurd. Op eerdere beelden van het karretje was een kubus op de maan te zien. De Chinezen zelf noemden het ‘de mysterieuze hut’, de rest van de wereld kende het als de kubus op de maan.

Het blok was ongeveer 80 meter van Yutu-2, dus stuurden de technici van CNSA het karretje die kant op. Het was een rit van een paar weken. Het ding is nu ter plekke aangekomen om te constateren dat de kubus helemaal niet vierkant is.

Het gaat om een gewone rots die flink uitsteekt. Het ding is niet vierkant, maar heeft met een beetje fantasie de vorm van een konijn. Daarom hebben de Chinezen de rots ook zo genoemd. Ze willen hem nu nader bestuderen.

Waarom leek het dan eerder vierkant? Het is een kwestie van te weinig pixels. De camera van de Yutu-2 heeft het object zo goed mogelijk weergegeven, maar de ronde vorm is door de beperkte resolutie blokkerig geworden. De menselijke fantasie deed de rest.

Dat gebeurt vaker. Het meest beruchte voorbeeld is het ‘gezicht op Mars’, dat de Nasa in de jaren zeventig fotografeerde. Lang leek het een buitenaardse basis, maar het bleek een simpele bergrug met een opmerkelijke schaduw.