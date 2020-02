China: alle yuan bankbiljetten week in quarantaine

Alle bankbiljetten in China moeten worden gedesinfecteerd met ultraviolet licht en daarna een week in quarantaine. Dit om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, volgens de Centrale Bank van China. Duits onderzoek toonde vorige week aan dat het virus tot een week op papier, hout en plastic kan overleven.

Om tekorten op te vangen, komt er voor 600 miljard yuan aan nieuwe bankbiljetten op de markt.

Geld is smerig. Britse onderzoekers vonden dat 28 van de 36 bankbiljetten en munten waren bekleed met in totaal 19 verschillende bacteriën. Twee hiervan waren antibioticaresistente superbacteriën die door de WHO als een grote bedreiging zijn geclassificeerd.