Chef AstraZeneca: ons middel werkt juist 100 procent

Het vaccin van AstraZeneca tegen Corona is de minst populaire optie van de drie beschikbare injecties. In sommige landen weigeren mensen zelfs een prik met het middel, of willen artsen het niet geven. Onterecht, zo zegt Klaus Hinterding, vice-president van het concern. Het werkt zelfs 100 procent.

Het ligt er alleen aan wat je meet. De effectiviteit bij het voorkomen van een infectie met Corona van het vaccin – ook wel bekend als het Oxford vaccin – is maar 60 procent. Maar het middel biedt wel een totale bescherming tegen een zwaar ziekteverloop, aldus Hinterding, die naar klinische studies verwijst. Dat is volgens hem waarvoor je het middel neemt.

Tegenover de Duitse radiozender rbb-Inforadio noemde hij het middel ‘veilig en effectief’ en hij riep iedereen op om het te nemen. Alleen zo kunnen we de pandemie verslaan. Uitgerekend in Duitsland is de scepsis tegen het middel groot, vaccinatiecentra waar het middel wordt gegeven staan leeg.