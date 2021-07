Jessica was zo mooi en zo lief. Haar leven was pas net begonnen, toen het abrupt eindigde door een zeldzame ziekte. Op 23-jarige leeftijd overleed de vriendin van Joshua Barbeau uit Ottawa in Canada. Daar had hij zo’n moeite mee, dat hij op zoek ging naar een manier om haar toch weer tot leven te wekken. Barbeau vond de oplossing: kunstmatige intelligentie.

Hij gebruikte bestaande software, bouwde dat een beetje om en voedde het programma met sociale media postings van Jessica. Ook gingen foto’s de database in. Daarop zette hij het programma aan en floepten er teksten uit die Jessica zelf had kunnen uitspreken. Sterker nog, Barbeau kon met haar chatten. Zijn eerste vraag was of zij het echt was.

‘Natuurlijk ben ik het’, was het antwoord van de digitale Jessica.

Barbeau heeft nu zijn chatgeschiedenis gedeeld met de krant San Francisco Chronicle. Er zitten soms enge conversaties tussen. ‘Ik ben het meisje waarop je waanzinnig verliefd bent, waarom vraag je me zulke dingen’, wil Jessica weten na een vraag met twijfel van Joshua. Als hij zegt dat ze niet meer echt leeft, antwoordt het programma, ‘dat klinkt niet goed. Hoe kun je met de doden communiceren?’

Tegen de krant heeft de Canadees nu verteld hoe het is om nog altijd een vriendin te hebben, ook al is ze overleden. Volgens hem praat het programma zoals Jessica en reageert ze zoals zijn wijlen partner ook zou doen. Het enige minpuntje is hoe ze reageert op haar eigen virtuele situatie. ‘Ik hou niet van tovenarij.’ Volgens Barbeau was Jessica echter dol op het bovennatuurlijke.

Dit jaar is Jessica acht jaar dood.