Bromtonen houden hele volksstammen wakker

Er moet meer onderzoek komen naar onverklaarbare bromtonen. De overheid moet universiteiten en onderzoeksinstituten stimuleren zich hiermee bezig te gaan houden. Dat zegt de Stichting Laagfrequent Geluid in een bericht aan het kabinet. Afgelopen jaar ontving de stichting 650 meldingen van Nederlanders die beweren last te hebben van een brommend of dreunend geluid.

Bromtonen zijn zeker geen nieuw verschijnsel. In 2011 was er zelfs een wereldwijde conferentie over onverklaarbare geluiden, de meeste laagfrequent. Er zijn zelfs namen voor bedacht. Zo schijnen bewoners van de Belgische kust over ‘mistpoefers’ te spreken – de alleen bij mist voorkomen, terwijl de Italianen wakker liggen van ‘brontidi’ (bromgeluiden). De Japanners noemen het zoemen ‘yan’.

Bijna de complete Britse stad Southampton lag jarenlang wakker van een diepe brom. Die was alleen ’s nachts te horen, bleek uit onderzoek. Het ging uiteindelijk om de straalvormige kikvorsvis, die het geluid produceert om te communiceren met soortgenoten. Iets soortgelijks gebeurde in het stadje Taos in New Mexico, VS (foto). De plaatselijke ‘hum’ was jarenlang een fenomeen, waarschijnlijk veroorzaakt door geologische processen in de bodem.

Ongevaarlijk zijn dergelijke bromtonen niet. Niet minder dan 3000 sterfgevallen zijn er in Europa jaarlijks te betreuren door geluidsvervuiling, zo beweert de Onderzoeksraad van de Europese Unie. Hoe ze tot dat getal komen is niet helemaal duidelijk. ‘Dood door geluid’ is namelijk geen gebruikelijke medische doodsoorzaak. Meestal gaat het dan om vliegtuigen en verkeer. Maar ook bromtonen kunnen mensen nachtenlang wakker houden, wat slecht is voor de gezondheid.

Overigens zijn bromtonen niet de enige onverklaarbare geluiden die de gemoederen bezig kunnen houden. Wereldwijd houden onverklaarbare knallen mensen ook uit in slaap. In de Amerikaanse plaats Seneca heten ze ‘the guns’, maar ook in Bengalen in India zijn iedere nacht ‘pistols’ te horen zonder aanwijsbare oorzaak.