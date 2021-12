Britten: geef drie prikken van Pfizer en AstraZeneca

Hebben artsen de bevolking te weinig vaccin gegeven? Een nieuwe Britse studie lijkt aan te tonen dat drie prikken met Pfizer of AstraZeneca optimaal beschermen tegen Corona. Maar standaard worden er maar twee gezet. Bijwerkingen worden bij de derde prik niet meer waargenomen dan bij de eerste twee, aldus een nieuwe studie van de universiteitskliniek van Southampton in het vakblad The Lancet.

Bij deze proef kregen proefpersonen de derde prik tien weken na de tweede. In alle onderzochte groepen zagen de onderzoekers een toename van antilichamen tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2. De toename was tot het 11,5-voud van mensen die slechts twee prikken hadden gehad. Bij alle toegelaten vaccins was een toename te zien, maar het sterkste bij AstraZeneca of Pfizer. Daarmee zouden mensen vele malen beter zijn beschermd tegen het virus.

De proef vond plaats in juni van dit jaar onder 2.878 mensen. Dit waren Britten met een gemiddelde leeftijd van 51 tot 53 jaar voor AstraZeneca of met een gemiddelde leeftijd van 76 tot 78 jaar voor Pfizer. Hun bloedwaarden zijn tot enkele weken geleden gemeten en toonden een zeer hoog aantal antilichamen aan. Daarmee is twijfel ontstaan of de doses die mensen van beide vaccins hebben gehad niet te laag zijn. Nu de boostercampagne begint, zou dat de afweer tegen het virus sterk moeten verbeteren.