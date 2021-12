Britse topwetenschapper: het ergste van Covid is voorbij

‘Het ergste is voorbij.’ Dat heeft professor Sir John Bell in een interview met de BBC radio gezegd. Bell is professor of medicine van Oxford University en een van de meest vooraanstaande wetenschappers in Europa. Volgens hem is Omikron zo mild, dat we geen massale sterfgevallen meer gaan zien.

Bell is het dan ook helemaal eens met premier Boris Johnson, die geen lockdown heeft afgekondigd toen Omikron toesloeg. Volgens Bell zijn de infectiecijfers van Omikron drie keer hoger dan bij Delta vorig jaar met kerst. Toch daalt het aantal ernstig zieke patiënten. Nu ligt de helft zoveel mensen in het ziekenhuis als eind december 2021.

Overvolle ziekenhuizen zijn volgens Bell ‘geschiedenis’. Ernstige ziekte en dood zijn volgens hem niet door vaccins afgenomen, maar wel door deze mutatie. Wel blijft het volgens hem belangrijk om de regels in acht te nemen en vooral niet te veel mensen bij elkaar te brengen op één plek.

Gisteren lagen 8.474 patiënten met Covid in Britse ziekenhuizen, tegen 19.277 op dezelfde dag vorig jaar.