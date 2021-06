Britse archeologen doen gruwelijke vondst

Zeventien onthoofde skeletten van ongeveer 1700 jaar oud zijn ontdekt op drie Romeinse begraafplaatsen in Knobb’s Farm in Cambridgeshire, in het Verenigd Koninkrijk. Archeologen die de vindplaats hebben opgegraven, denken dat de mensen zijn terechtgesteld wegens overtreding van de Romeinse wetten. Maar andere twijfelen.

In veel gevallen zijn de hoofden van de onthoofde personen namelijk naast hun voeten begraven en werd aardewerk geplaatst op de plaats waar normaal gesproken hun hoofd zou hebben gelegen. Bizar. Sommige lichamen werden ook op hun buik in hun graf gelegd. Dat duidt op een extra straf, of misschien op angst voor mensen die opstaan uit de dood.

Het aantal halsmisdaden in het Romeinse recht nam dramatisch toe tijdens de derde en vierde eeuw, rond de tijd dat deze skeletten zijn begraven. Je hoofd ging er al af voor diefstal. Maar de Romeinen traden toen ook hard op tegen tovenarij en hekserij. Zijn de hoofden daarom tussen de voeten gelegd, om de wraak van magiƫrs tegen te gaan?

De begraafplaats bevat de graven van 52 mensen, en de zeventien onthoofde lichamen zijn van negen mannen en acht vrouwen. Ze waren allen ouder dan 25 jaar op het moment van overlijden, meldt het team van archeologen in een artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Britannia.