Brit stopt USB-kabel op vreemde plek

Het is eentje voor de medische geschiedenisboeken. Wat doe je als je als jongeman benieuwd bent naar je… lengte? Normaal zou je misschien een duimstok pakken en het formaat van je mannelijkheid meten. Maar een 15-jarige Brit had in een lamlendige bui een ander idee. Hij stopte een USB-kabel in zijn pisbuis om te kijken hoe ver die naar binnen zou gaan.

Het probleem is alleen dat het geval daarna niet meer naar buiten wilde. En zo kwam de jongen in de voornoemde medische historie terecht als eerste die zich bij de Eerste Hulp heeft gemeld met een computerkabel uit zijn geslacht. Hoewel hij zeker niet de eerste is die een vreemd object in zijn lichaam heeft.

Uiteindelijk kwam University College Hospital London zelfs aan het verwijderen te pas. De artsen in dat gerenommeerde academische ziekenhuis maakten een insnede in het onderlichaam van de jongen en trokken de kabel uiteindelijk zelfs verder door zijn lichaam – terugtrekken kon niet. En zoals dat zo gaat bij primeurs, schreven de artsen er een artikel over voor het medische vakblad Urology Case Reports.

Het inbrengen van vreemde objecten in het lichaam doen pubers wel vaker. Het hoort bij hun nieuwsgierige fase. Maar het kan ook een aanwijzing zijn dat de persoon in kwestie lijdt aan een bipolaire storing of schizofrenie. Volwassenen doen het vaak in een poging zichzelf te bevredigen.