Brazilië vernietigt enorme hoeveelheid regenwoud

Brazilië is in hard tempo bezig om het Amazone regenwoud te vernietigen. Afgelopen jaar gingen 13.235 vierkante kilometer verloren. Dat is 22 procent meer dan in het jaar daarvoor en ongeveer een kwart van de oppervlakte van Nederland. Dat concludeert de Braziliaanse ruimtevaartorganisatie INPE op basis van satellietfoto’s.

Het is net geen record, vijftien jaar geleden ging binnen een jaar tijd nog net iets meer bos verloren. Maar sinds die tijd beloofde Brazilië beterschap. Maar onder de huidige regering is daar weinig meer van over en klinken overal de motorzagen.

De Amazone geldt als de groene longen van de wereld. Nergens produceren bomen meer zuurstof dan daar. Het regenwoud speelt ook een grote rol bij klimaatbeheersing, in de bomen en planten is een enorme hoeveelheid CO2 opgesloten. Die komt vrij als het hout in vlammen opgaat.

De regering van president Bolsonaro betreurt de kap, heeft de minister voor Milieu gezegd. Veel daarvan zou illegaal zijn. Hij kondigde een onderzoek aan naar de mensen die de bomen vernietigen. Het is het derde jaar van forse toename van houtkap, net zolang als Bolsonaro president is.