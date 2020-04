Borstvergroting vangt kogel op, vrouw leeft

Een Canadese vrouw heeft mogelijk haar leven te danken aan haar borstvergroting. Artsen vonden in een van haar implantaten een kogel. De dertigjarige vrouw liep ’s avonds op straat in Ontario, toen ze ineens een scherpe pijn op haar borst voelde. Daarna begon ze te bloeden. Ze ging naar het ziekenhuis om te ontdekken wat er aan de hand was.

In het ziekenhuis zagen de artsen een inslagwond op de borst, maar ze verbaasden zich dat de vrouw nog leefde. De thermische verwonding rond het kogelgat op de linkerborst suggereert dat het om een schot van dichtbij gaat. De kogel zat onder de huid van de vrouw aan de andere kant van haar lichaam, achter haar rechterborst.

Röntgenfoto’s bevestigden dat de kogel in de rechter laterale thoraxwand zat. Op weg daarheen had de kogel een gebroken rib veroorzaakt. CT-scans onthulden schade aan het longweefsel, maar verder geen ernstig letsel, alleen beide borstimplantaten ware door de kogel geraakt.

Zonder de implantaten had de kogel het hart bereikt en veel meer schade aangericht, denken haar artsen. Ze achten het heel waarschijnlijk dat de borstvergroting haar leven heeft gered, zo schrijven ze in een rapport voor het vakblad Plastic Surgery Case Studies.

Daarin schrijven ze dat er meer gevallen bekend zijn van vrouwen die nog leven dankzij hun implantaten. Zo is er een zaak uit 2010 van een vrouw uit Los Angeles die een schietpartij overleefde dankzij haar grotere voorgevel.

De schutter is ondanks een onderzoek van de politie niet gevonden.