Boodschap aan de goden? Archeologen vinden 140 nieuwe Nazcalijnen

Japanse wetenschappers hebben in de Nazcawoestijn van Peru liefst 140 nieuwe enorme afbeeldingen gevonden. Deze zogenoemde Nazcalijnen zijn soms wel 3000 jaar oud, maar dat ze bestaan weten we pas sinds een eeuw. Pas toen mensen gingen vliegen zagen ze dat de woestijn lijkt op een stripboek, met allerlei beelden in de ondergrond. Wat ze betekenen, is tot nu toe onduidelijk.

De duidelijkste Nazcalijnen waren al snel ontdekt, maar er liggen nog veel meer. Een team wetenschappers van de Yamagata Universiteit in Japan zocht met hulp van satellietbeelden en kunstmatige intelligentie naar lijnen die eerst aan onze aandacht waren ontsnapt. Het onderzoek begon in 2004 en gaat verder. Het leverde nog eens een hele lading afbeeldingen op.

Ook zagen de Japanners beter hoe de lijnen zijn gemaakt. In grote delen van de woestijn liggen donkere stenen op een laag wit zand. Door de bovenlaag te verwijderen, krijg je een prachtige tekening. Maar waarom? Daarop kunnen ook de Japanners nog steeds geen antwoord geven. De meest gangbare theorie is dat het gaat om boodschappen aan de goden in de hemel. Maar wat zeggen de boodschappen dan?

Wel weten we dankzij de Japanners dat er veel verschillende afbeeldingen zijn. De kleinste die ze vonden was vijf meter, de langste meer dan honderd. Sommige lijnen stellen dieren en mensen voor, andere zijn abstracter. Bepaalde kleinere lijnen lijken de weg te wijzen naar grotere. Ook zagen de Japanners dat de afbeeldingen vaak naast paden liggen. Het was dus de bedoeling ze te bezoeken.