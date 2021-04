Board vliegtuig vooral niet van achteren

Hoe vliegen we veilig in tijden van Corona? Vooral het boarden is een probleem, omdat het dan druk is in de cabine en mensen op een kluitje staan. Een oplossing die vooral in de VS wordt toegepast is boarden via de achterdeuren. Maar laat dat nu juist het slechtste idee zijn.

Het lijkt logisch om van achteren het vliegtuig in te gaan. Je staat dan het kortste naast mensen die al zitten, vooral als je de eerste rijen het eerst aan boord laat gaan. Maar dat is dus niet zo. Een studie van onder andere de University of West Florida toont aan dat het daardoor nog drukker in de cabine is dan gewoonlijk.

De universiteit deed 16.000 simulaties op de computer met verschillende manieren van boarden. Achter instappen en dan naar voren lopen bleek vijftig procent erger dan omgekeerd. Dat komt omdat mensen er lang over doen om hun koffers op te bergen en al die tijd tegen elkaar aan staan te ademen. Lang genoeg om Corona over te brengen.

De beste methode? Gek genoeg chaotisch boarden. Alle rijen door elkaar via de voordeur. Zo verspreiden mensen zich gelijk over het vliegtuig, bergen ze hun koffers het snelste op. Zeker als de middelste rij vrij blijft, krijgt Covid-19 zo de kleinste kans, schrijven de onderzoekers in Royal Open Society Science.