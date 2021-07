Blue Origin met Nederlandse astronaut naar ruimte en terug

Het ruimtevaartuig van de onderneming Blue Origin van Jeff Bezos heeft een eerste succesvolle bemande tocht naar de ruimte gemaakt. Aan boord was de Nederlander Oliver Daemen (18), die daarmee gelijk ook de jongste astronaut ooit is geworden. De tocht, net de ruimte in, duurde ongeveer tien minuten. De inzittenden waren drie minuten lang gewichtloos voor de reis terug naar aarde begon.

Aan boord waren ook miljardair en eigenaar Jeff Bezos en zijn broer Mark en Wally Funk (82), de vrouw die in de jaren zestig is opgeleid tot astronaut, maar toen niet de ruimte in mocht. Zij is daarmee de oudste mens die ooit in de ruimte is geweest.

Blue Origin wil tochten naar de ruimte gaan aanbieden aan toeristen. Aanvankelijk zullen dat vooral rijke mensen zijn, de tickets kosten miljoenen. Maar het plan van Bezos is om de vluchten zo efficiënt uit te voeren, dat de reizen tot net buiten de dampkring voor veel meer mensen bereikbaar worden.