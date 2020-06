Bloedtest kan voorspellen hoe erg iemand Corona krijgt

Twee soorten immuuncellen in het bloed kunnen voorspellen of een patiënt met Corona ernstige of milde symptomen zal krijgen. Dit is het resultaat van een Chinees-Duits onderzoek onder veertig Covid-19-patiënten in Wuhan, China. De bevindingen zijn inmiddels ook bij Europese patiënten bevestigd, meldt het Universitair Ziekenhuis van Essen. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift EBioMedicine.

Een van de twee soorten immuuncellen is een zogenaamde killer-T-cel met een specifieke oppervlaktemarker (CD8). Ze doden met virus geïnfecteerde lichaamscellen en onderbreken zo de voortplanting van het Coronavirus. Als de patiënten te weinig van deze cellen hebben, lopen ze een hoog risico op het ontwikkelen van ernstige symptomen zoals longontsteking of stollingsstoornissen.

Het andere celtype zijn zogenoemde neutrofielen. De cellen zijn er eigenlijk om bacteriën af te weren. Maar ze kunnen ook de functie van T-cellen onderdrukken. In bloedmonsters met veel neutrofielen werden dan ook maar een paar killer T-cellen gevonden.

Beide kunnen artsen met een eenvoudige bloedtest aantonen bij patiënten. Het helpt om de behandeling vervolgens specifiek te kunnen richten op het type patiënt. Heeft iemand de verkeerde combinatie van immuuncellen? Dan is het raadzaam om wellicht antivirale middelen in te zetten, als Remdesivir.