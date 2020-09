Bizarre theorie: coronavirus komt van meteoriet

Een groep internationale wetenschappers komt met een bizarre theorie. Het gevreesde coronavirus zou vanuit de ruimte op aarde terecht zijn gekomen. Via een meteoriet.

Er zijn zoals bekend stapels complot-theorieën in omloop over COVID-19. Zo zouden 5G-masten de boosdoener zijn. Of Bill Gates zou erachter zitten om veel geld te verdienen aan een vaccin. Anderen beweren dat de Chinezen het virus ontwikkelden als biowapen.

De wetenschappers roeien met hun theorie tegen de stroom in. Het idee van een buitenaardse oorsprong van het corona-virus is trouwens niet nieuw. Één van de auteurs beweerde twintig jaar geleden al dat het griepvirus uit de ruimte komt. En dit zou ook gelden voor SARS.

Door een laag aantal zonnevlekken treedt een verzwakking op van het magnetisch veld van de aarde. Zo zouden kosmische virussen makkelijker op aarde terecht kunnen komen, aldus de wetenschappers.

De wetenschappers beschrijven hun theorie in het boek “Advances in Genetics”. Hierin komen ze met een “alternatieve hypothese” dat het coronavirus in een meteoriet zat. Deze meteoriet zou ingeslagen zijn op 11 oktober 2019, in het noordoosten van China.

Daarna zou het virus binnen zes weken zijn opgedoken in Wuhan en omgeving. Dit is 2000 kilometer verder. De eerste gevallen van corona dateren van eind november 2019.