Archeologen hebben op het Franse eiland Corsica een bizarre begraafplaats ontdekt. De meeste lijken zaten in kruiken. De dodenakker dateert uit de derde tot vijfde eeuw na Christus, toen Corsica deel uitmaakte van het Romeinse rijk. Maar dat was toen wel in verval.

De kruiken waren in die tijd vooral in gebruik voor het opslaan van olijfolie, wijn en andere huishoudelijke vloeistoffen. Aan het ontwerp te zien, kwamen deze kruiken uit Noord-Afrika, waarschijnlijk uit het huidige Tunesië.

De opgraving wordt gedaan door de Franse archeologische dienst Inrap. De onderzoekers van deze dienst zitten met de vraag waarom veel graven bestaan uit een kruik met daarin een lijk. Andere doden waren bedekt met terracotta dakpannen. De nabestaanden moeten daar een bedoeling mee hebben gehad. Waren ze bang voor wilde dieren?

De begraafplaats ligt in de plaats Île-Rousse, rond een kerk uit de negentiende eeuw. Mogelijk stond op die plaats eerder een andere kerk of een Romeinse tempel. In de derde eeuw lag er waarschijnlijk geen stad of dorp bij de graven.