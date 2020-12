Bizar: stijgende zeespiegel laat eilanden groeien

De stijgende zeespiegel lijkt vooral een probleem voor lage eilanden. De zee zal ze wegspoelen, toch? Gek genoeg lijken de steeds hogere golven sommige eilanden juist goed te doen, ze groeien. Dat ontdekte de University of Auckland in Nieuw-Zeeland.

Dat er iets geks aan de hand is met eilanden en het wassende water – 20 centimeter toename sinds 1900 – weten we sinds 2018. Toen analyseerden wetenschappers 709 atols in de Stille Zuidzee en ontdekten dat 88,6 procent daarvan stabiel was of zelfs in oppervlakte toegenomen.

Dit onderzoek van de Nieuw-Zeelanders borduurt daarop voort. Ze gingen daarvoor naar de Marshall Eilanden. Deze archipel werd tot nu toe gezien als een van de meest riskante plekken wat betreft zeespiegelstijging. Omdat de Amerikanen er een basis hebben, is het ook een veel gefotografeerde plek.

Op de foto is het eiland Weh te zien, met in rood de afmeting van het eiland (toen eigenlijk twee eilanden) in 1943. Het is sinds die tijd 13 procent groter geworden. Zowel qua oppervlak als hoogte. De toename is vooral te danken aan organisch materiaal. Dat is waarschijnlijk afkomstig van het koraalrif, schrijven de onderzoekers in vakblad Geophysical Research Letters.

In Auckland willen ze nu een model maken om de groei van andere eilanden te kunnen voorspellen. Heeft de stijgende zeespiegel toch nog een voordeel, ook voor de laagste eilanden.