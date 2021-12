Bizar experiment: hoe opwindend is virtuele aanraking alsof je van het andere geslacht bent?

Alles kunnen wetenschappers onderzoeken. Dus ook hoe het is om als heteroseksuele persoon virtueel te worden aangeraakt door iemand van hetzelfde geslacht terwijl je zelf virtueel een ander geslacht hebt gekregen. Behoorlijk verwarrend.

Het gaat om een bizar experiment van de Sapienza Universiteit in Rome. Ze vroegen heteroseksuele mannen en vrouwen in een leunstoel te gaan zitten. De proefpersonen kregen een Oculus Rift virtuele bril op. Daarmee zagen ze hoe een vreemdeling ze benaderde en ze begon aan te raken. Van echte aanraking was overigens geen sprake.

Om het experiment interessant te maken, zagen sommige vrouwen door hun VR-bril dat ze man waren, sommige mannen zagen dat ze vrouw waren. De persoon die ze aanraakte, was soms van hetzelfde, soms van het andere geslacht dan hun virtuele zelf. Een ander deel van de proefpersonen wisselde niet virtueel van geslacht.

Hoe was dat? De proefpersonen rapporteerden dat ze het meest genoten van een virtuele hetero aanraking. Dus vrouwen die virtueel man waren geworden, konden een vrouw die ze aanraakte wel waarderen. Ze noemden het zelfs erogeen. Het minst prettig vonden de hetero proefpersonen een homoseksuele aanraking, dus een man die een man aanraakte, al was het dan op een schermpje.

Er was nog wel een opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen, schrijven de onderzoekers in het vakblad Quarterly Journal of Experimental Psychology. Vrouwen die virtueel man waren geworden, ‘voelden’ de aanrakingen van een vrouw minder echt. Mannen die virtueel vrouw waren, konden de aanraking door een mannelijke avatar bijna echt waarnemen.