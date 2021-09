Bitcoin vanaf morgen betaalmiddel in El Salvador

Iedereen die wil, kan vanaf morgen in El Salvador de rekening betalen in Bitcoin. Het Centraal-Amerikaanse land staat de cryptomunt dinsdag toe als wettig betaalmiddel. Ieder bedrijf dat er technisch toe in staat is, moet de munt dan ook accepteren. Je kunt er ook de belastingen in betalen, dus de staat doet ook mee.

Er zal geen vermogenswinstbelasting worden geheven op de Bitcoin, zelfs als die enorm stijgt. De wisselkoers ten opzichte van de US-dollar, die in El Salvador als officieel betaalmiddel wordt gebruikt, moet vrij door de markt worden bepaald. Volgens president Nayib Bukele krijgt iedereen die de digitale portemonnee Chivo downloadt, een starttegoed ter waarde van 30 Amerikaanse dollar (ongeveer 25 euro). Er komen ook tweehonderd Chivo geldautomaten.

De US-dollar wordt in El Salvador sinds 2001 als betaalmiddel gebruikt. De Bitcoin maakt het land dus onafhankelijk van het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Volgens de nieuwe wet is het voor de economische groei van de natie noodzakelijk om de circulatie toe te staan van een digitale munt waarvan de waarde uitsluitend afhangt van de markt.

Driekwart van de zes miljoen inwoners van El Salvador heeft geen toegang tot traditionele financiële diensten. Velen zijn afhankelijk van transfers van hun familie in de VS. Voor deze mensen zal de Bitcoin geen oplossing zijn. Volgens een onderzoek dat in augustus werd uitgevoerd door de Universidad Centroamericana onder bijna 1300 deelnemers, is ongeveer 70 procent van de Salvadoranen dan ook tegen de Bitcoin-wet.