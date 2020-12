Biologen vinden heel nieuwe diersoort

We ontdekken constant nieuwe dieren, maar een compleet nieuwe soort? Dat gebeurt niet vaak. Maar in de zee voor Puerto Rico is het biologen gelukt. Ze vonden iets dat ze nog nooit hebben gezien. De soort laat zich het beste omschrijven als een ‘blob‘.

Een team van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) voerde met een onbemande duikboot onderzoek uit op bijna vier kilometer diepte toen ze voor hun camera een onbekend dier zagen. Het gaat om een zogenoemde ctenofoor, een geleiachtig dier dat lijkt op een kwal, maar het niet is.

Het nieuwe dier is Duobrachium sparksae genoemd en het is een spectaculair beest. Zijn romp bestaat uit een bolvormige massa gelei, waaruit twee tentakels van bijna een meter steken. Die houden steeds contact met de zeebodem, waardoor het lichaam steeds op dezelfde diepte blijft.

Opmerkelijk is dat de biologen het nieuwe dier alleen op high definition video hebben gezien. Normaal worden claims over nieuwe soorten uitgebreid onderzocht in laboratoria, waar sectie op een aantal exemplaren kan worden gedaan. Maar dat is niet mogelijk, de blob zwemt vrolijk verder in de diepzee. Daardoor weten we een aantal belangrijke zaken over dit dier ook nog niet. Wat eten ze bijvoorbeeld?