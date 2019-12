Bewakingsstaat Nederland: 1 camera per 75 inwoners

Er staan bij de politie in totaal 228.530 beveiligingscamera’s geregistreerd. Dat komt neer op één camera voor iedere 75 Nederlanders. Deze beveiligingscamera’s van overheden, bedrijven en particulieren kan de politie inzetten om strafbare feiten op te sporen. Dit en meer blijkt uit stukken die VPNGids.nl in handen kreeg van de politie.

Het aantal camera’s ligt naar verwachting nog veel hoger, omdat mogelijk niet ieder bedrijf of iedere particulier zijn of haar camera heeft geregistreerd bij de politie.

Van alle geregistreerde bewakingscamera’s staat het merendeel gericht op de openbare weg (88 procent). De overige camera’s (in totaal 28.222) leggen bijvoorbeeld beelden vast van privéterreinen of bedrijventerreinen. In de gemeente Amsterdam leggen camera’s de meeste beelden vast met in totaal 21.816 geregistreerde beveiligingscamera’s. Per 10.000 inwoners staan namelijk de meeste geregistreerde camera’s in de gemeente Vlieland: 677.