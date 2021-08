Bestaat er dan toch een homo-gen?

Australische onderzoekers hebben een combinatie van genen gevonden die zeer vaak bij homoseksuelen voorkomen. Is dat dan het roemruchte ‘homo-gen’ waarnaar wetenschappers al lang zoeken? Probleem is dat ze deze erfelijke combinatie ook wel eens bij hetero’s tegenkomen, dus exclusief voor homo’s is het in ieder geval niet. Maar er zit een addertje onder het gras.

Hetero’s – mannen en vrouwen – die deze combinatie van genen hebben, zijn namelijk seksueel veel actiever dan gemiddeld, ontdekten de AustraliĆ«rs. Ze hebben meer partners en lopen dus ook kans om meer nageslacht te verwekken. Zo blijft dit genenpakket in ieder geval bestaan, want homo’s geven het meestal niet verder. Het vermoeden is dat dit pakketje genen seksueel avontuurlijk maakt, wat zich bij de ene man manifesteert in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht, bij zijn broer in vriendinnen bij de vleet.

De onderzoekers, van de University of Queensland, benadrukken dat we nog weinig weten over de invloed van genen op de seksuele oriĆ«ntatie. Dit genenpakket doet iets, maar wat precies? Het kan bijvoorbeeld ook invloed hebben op hoe de dragers risico’s inschatten. Ze durven daarom op seksueel gebied meer dan anderen. Ook kan het zijn dat deze genen iemand aantrekkelijker maken, waardoor het vaker tot gemeenschap komt – met mensen van beide geslachten.

Hoe dan ook, het argument tegen homoseksualiteit dat het ‘onnatuurlijk’ zou zijn vervalt hiermee. De natuur zelf geeft immers deze combinatie van genen door. Via een promiscue familielid, maar toch, het is puur natuur. Dat schrijven de wetenschappers in Nature Human Behaviour.