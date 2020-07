‘Besmettingsgevaar in vliegtuig is hoog’

Volgens luchtvaartmaatschappijen kun je weer rustig vliegen. Zeker niet, zegt een Amerikaanse wetenschapper die de atmosfeer aan boord onderzocht. Ingenieur Qingyan Chen van de Purdue University in Indiana bekeek wat het besmettingsgevaar is aan boord en werd daar niet blij van.

Chen weet waar hij het over heeft. Hij is een van ’s werelds belangrijkste experts op het gebied van ventilatiesystemen in vliegtuigen. Hij doet onder meer al jaren onderzoek naar de verspreiding van ziekteverwekkers in passagierscabines. Zijn vernietigende oordeel: ‘Het infectierisico is veel groter dan de luchtvaartmaatschappijen ons willen doen geloven.’

Een hoest brengt druppeltjes van verschillende groottes in de lucht. Door de zwaartekracht vallen grotere exemplaren snel naar de grond, maar kleinere zogenoemde aerosolen zweven veel langer in de lucht. Dergelijke deeltjes verspreiden zich over de cabine.

Visualisation of how tiny droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767.

De ventilatiesystemen van vliegtuigen zijn ontworpen om de lucht te circuleren. Elke vier minuten is alle lucht in de cabine ververst en is 99,9 procent van alle ziektekiemen verwijderd. Maar zoals simulaties van het onderzoeksteam laten zien, verspreidt de lucht zich binnen die tijd over drie rijen. Wanneer mensen door de gangpaden lopen, strekt het bereik zich soms uit tot zeven rijen.

Volgens Chen zou je de lucht veel lager en intensiever moeten afzuigen, wil je besmetting via het vliegtuig effectiever bestrijden.