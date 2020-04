Beschermt nicotine tegen Corona? Deze vreemde vraag houdt momenteel medische wetenschappers in Frankrijk bezig. Ze constateren daar dat het aantal rokers onder patiënten met Corona laag is. Volgens verschillende onderzoeken zou het percentage rokers onder Corona-lijders wereldwijd tussen 1,4 en 12,5 procent liggen.

Een nieuwe studie uit Frankrijk geeft een nauwkeuriger beeld: van vijfhonderd onderzochte Covid-19-patiënten rookte slechts vijf procent. Dat vertaalt zich naar tachtig procent minder rokers onder Covid-patiënten dan in de algemene bevolking in dezelfde leeftijd en van hetzelfde geslacht.

De wetenschappers waarschuwen er gelijk bij dat mensen niet moeten beginnen met roken. Het is slecht voor de gezondheid en als je zware Corona krijgt, ga je sneller dood.

De hypothese van een team van de Sorbonne Université en het Institut Pasteur is dat nicotine zich hecht aan celreceptoren die ook door het coronavirus worden gebruikt. Daardoor zou het virus zich niet kunnen hechten. Dit betekent dat het virus de cellen niet kan binnendringen en zich niet in het menselijk lichaam kan verspreiden.

Gelukkig is roken niet de enige manier om nicotine binnen te krijgen. In het La Pitié-Salpêtrière-ziekenhuis in Parijs begint binnenkort een test met nicotinepleisters van verschillende sterktes. Zo kunnen verpleegkundigen bijvoorbeeld preventief worden beschermd met een pleister. Voor de studie moet echter de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran nog groen licht geven.