Beroemd worden door anorexia nervosa, op sociale media kan het

Actiegroepen zijn een petitie begonnen om de populaire ster Eugenia Cooney van sociale media te verwijderen. Cooney heeft 2 miljoen volgers en haar video’s zijn honderden miljoenen keren bekeken. Maar Cooney is ongezond dun en zou anderen inspireren om haar levensstijl te kiezen, zo beweren de initiafnemers.

Wat betreft dat ongezond dun zijn: Cooney is 1,70 meter en ze weegt nog geen 40 kilo. Dat geeft haar een BMI van 13,1. Alles onder de 18 geldt als ondergewicht. Ze is in 2019 al eens opgenomen geweest in een psychiatrische instelling voor haar eetstoornis. Daarna nam ze een video op om aan te kondigen dat ze terug was.

Cooney leidt waarschijnlijk aan anorexia nervosa, de meest dodelijke psychische aandoening. Mensen met die ziekte hebben een verwrongen zelfbeeld. Ze denken moddervet te zijn, terwijl ze in werkelijkheid extreem dun zijn. Soms jutten ze elkaar op sociale media op om nog dunner te worden, de zogenoemde pro-ana beweging.

Volgens de iniatiefnemers zorgen vooral Youtube en andere kanalen ervoor dat Cooney slecht voor zichzelf zorgt. Ze streamt op sommige dagen wel vier tot zes uur achter elkaar. Ze eet of drinkt nooit in deze video’s. Door toegang voor haar onmogelijk te maken, hopen de mensen achter de petitie dat ze aan haar geestelijke en daarmee lichamelijke gezondheid kan werken.