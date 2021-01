Berg barst, ramp dreigt in Alpen

Slechts weinig mensen zullen van de berg Hochvogel hebben gehoord. Toch dreigt deze Alpenreus dit jaar het nieuws te halen. De berg is namelijk aan het barsten. Er zit nu al een spleet van 30 meter lang en vijf meter breed in de rotswand. En iedere maand wordt die spleet bijna een halve centimeter breder. Als dat zo doorgaat, splijt een deel af.

De Hochvogel ligt precies op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Als de boel barst, zal 260.000 kubieke meter steen richting Duitsland roetsjen, heeft het GeoForschungsZentrum Potsdam berekend. Daarom hebben ze de berg helemaal volgehangen met sensoren, om het moment van de breuk goed te kunnen voorspellen en mensen uit de buurt te houden.

Aan de Duitse kant wonen gelukkig geen mensen, in tegenstelling tot de Oostenrijkse vallei. Wel ligt er een berghut voor wandelaars en skiërs. Toch kan een breuk flinke schade veroorzaken, doordat er in het dal verschillende riviertjes worden geblokkeerd. Water kan zich dan verzamelen en verderop in het dal problemen veroorzaken.

De Hochvogel is niet het enige probleemkind in de Alpen. Ook de beroemde Matterhorn is de afgelopen jaren minder stabiel geworden. Daar is eveneens meetapparatuur opgehangen om eventuele breuken voor te zijn. Klimaatverandering maakt de bergen warmer, waardoor ze uitzetten en breukjes breuken worden.