Ben je verkouden of heb je Omikron?

Een nieuwe studie uit Groot-Brittannië toont dat een kwart van de mensen met Omikron denkt gewoon verkouden te zijn. De symptomen van de nieuwe variant van Corona lijken dan ook erg op die van een zware verkoudheid, zeggen de onderzoekers van de University of Warwick. Hoe kun je weten wat je hebt?

Een betrouwbare indicator dat je Corona had, was tot nu toe het verlies van smaak en reuk. Bij Omikron lijkt dat veel minder of zelfs helemaal niet meer op te treden. Wel treedt bij deze variant vaak zware hoofdpijn op. Daarnaast voelen patiënten zich zeer vermoeid, dagen achter elkaar.

Minder vaak treedt nachtelijk zweten op en pijn in spieren en gewrichten. Maar deze symptomen zijn er ook bij een zware verkoudheid. De enige manier om zeker te zijn dat het niet om verkoudheid gaat, is om een test te doen, zo schrijven de wetenschappers uit Warwick. Het liefste eentje bij een officieel testcentrum, niet alle thuistest pikken Omikron even goed op.

Een ding is volgens deze onderzoekers zeker: als je niest, is dat een verkoudheid. Ze hebben niezen niet waargenomen bij mensen met Omikron. Hoge koorts is reden om onmiddellijk medische hulp in te schakelen.