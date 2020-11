Ben je mooi? Dan krijg je geen ‘lelijke’ baan

Er zijn een hoop voordelen aan mooi zijn. Bij het vinden van een partner. Als je carrière wilt maken. Indien je in de politiek wilt gaan. Maar zo heel af en toe, zit er ook een nadeel aan perfecte jukbeenderen en rechte tanden. Je maakt dan minder kans op een lage baan.

Dat blijkt uit een studie van de University of California Davis gepubliceerd in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology.

Proefpersonen, werkzaam in HR, kregen foto’s voorgelegd van sollicitanten. Ze moesten beslissen of het een goed idee was deze mensen een bepaalde baan te geven. Sommige foto’s waren van duidelijk zeer attractieve mensen, anderen waren gemiddeld of niet attractief. Daarbij gebeurde iets opmerkelijks.

Hoe minder aantrekkelijker de baan, des te minder de HR werkers een persoon selecteerden die aantrekkelijk was. De gewone baantjes gingen naar gewone mensen, met gemiddelde gezichten. Als reden gaven de personeelswerkers op dat ze dachten dat de mooie mensen een hoger verwachtingspatroon hadden en meer zouden willen verdienen.

Er was, behalve het uiterlijk, geen enkele reden om aan te nemen dat deze redenatie waar was. Misschien is het ervaring? Een herhaling van het experiment met proefpersonen die niet in het personeelswerk zitten, kwam op hetzelfde resultaat. Mooie mensen moet je niet wegstoppen in lelijke banen, vinden we schijnbaar. Waardoor we mooie mensen alleen in leuke banen zien en het vooroordeel dat ze dat verdienen weer is bevestigd.