Bemanning ruimtestation ISS viert 16 keer Nieuwjaar

Het begon vanmiddag, een uur onze tijd. Toen konden ze op ruimtestation ISS het glas heffen op het nieuwe jaar. Ze bevonden zich toen boven het Siberische schiereiland Kamtsjatka. Als ze dat consequent doen, dan kunnen ze zestien keer op 2021 proosten. Zo vaak draait het ruimtestation rond de aarde in een etmaal.

De vraag is hoe lang ISS nog boven onze hoofden hangt. Het station is al meer dan twintig jaar oud en begint gebreken te vertonen. Eerder dit jaar was er nog een mysterieus lek in de buitenste wand. De voorganger van ISS, de Russische Mir, verbleef 22 jaar in de ruimte. Dat record gaat ISS misschien verbreken, maar er veel langer zal het niet in gebruik blijven.

Dmitri Rogosin, baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos wilde eerder ISS nog tot 2030 in de ruimte houden. Maar hij is nu voorzichtiger. ISS zou ‘hebben laten weten’ dat het genoeg is. Een charmante manier om te zeggen dat het station wat gammel aan het worden is. Dus hoeveel nieuwjaarsvieringen het station nog zal meemaken?